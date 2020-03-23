Минздрав и Rozetka обговорили доставку продуктов в условиях карантина

Министерство здравоохранения обсудило с онлайн-ретейлером Rozetka алгоритмы доставки продуктов питания и быта в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения.

Об этом информирует пресс-служба министерства в Facebook.

"Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко обсудил с совладельцем онлайн-ритейлера Rozetka Владиславом Чечеткиным ежедневное увеличение таких заказов, алгоритмы работы в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения", — говорится в сообщении.

В связи со стремительным ростом количества больных коронавирусной инфекцией Минздрав Украины рекомендует гражданам воздержаться от выхода из дома и максимально ограничить контакты, отдав предпочтение онлайн-заказом.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания, три из них летальных, один человек выздоровел.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 339 710. Из них более 99 тысяч человек болели и выздоровели, а 14 704 умерли.

По материалам: ukrinform.ru