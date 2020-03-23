Нацгвардия под утро начнет развозить тесты по областям — Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что к концу понедельника достаточное количество тестов на коронавирус будет во всех областях, а также предложил ряд мер по спасению экономики в условиях надвигающегося мирового кризиса.

Об этом Аваков написал в Facebook.

«Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку поступивших тест-систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями)», — сообщил глава МВД.

По его словам, до конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях.

Однако главным содержанием этого поста в Facebook стал ряд предложений относительно действий в условиях экономического кризиса, развивающегося на фоне пандемии коронавируса.

«Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макрофинансовые и экономические», — подчеркнул министр.

В частности, он считает необходимым пересмотреть государственный бюджет и создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры.

При этом увеличить дефицит госбюджета – минимум на 200 миллиардов, а также провести секвестр, сократив затраты «на некритические по нынешним временам вложения и инвестиции».

«Обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса. Немедленно, и в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам процентов и основного долга в ближайшие годы», — убежден Аваков.

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Кроме того, по его мнению, необходимо принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса по ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны НБУ.

«Без этих и других экстраординарных мер – нам будет чудовищно сложно! Людям будет очень сложно! И потому — надо действовать — защищая людей, балансируя экономику – в условиях, каких еще не было. Действовать решительно, быстро и четко», — констатировал глава МВД.

По материалам: ukrinform.ru