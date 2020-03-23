Назначение главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести оспаривают в суде

Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным назначение Елены Богдан председателем Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы слова.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров Украины от 26 февраля 2020 г. №171-р «О назначении Богдан Е.В. председателем Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с соответствующим иском в суд обратился один из претендентов на должность, который считает, что конкурс на должность председателя Госэтнополитики, по результатам которого было принято обжалуемое распоряжение, проводился с грубыми нарушениями.

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Сейчас решается вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров объявил с 2 декабря 2019 года повторный конкурс на занятие должности председателя Государственной службы по этнополитикее и свободе совести.

Объявленный в сентябре конкурс на эту должность закончился безрезультатно. Его "обнулили" и к следующему этапу рассмотрения Кабмином не были допущены ни Андрей Юраш, ни его оппонент Юрий Решетников.

Распоряжением Кабинета министров Украины № 171-р Елена Богдан назначена председателем Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести «с даты начала фактического исполнения ею должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца».

Елена Богдан — социолог, доцент кафедры социологии Национального университета «Киево-Могилянская академия».

По материалам: ukrinform.ru