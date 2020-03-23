С Украины хотели вывезти 40 тысячи медицинских халатов: СБУ перехватила груз на границе с Польшей

В Волынской области Служба безопасности Украины задержала 40 тысячи медицинских халатов: их пытались незаконно отправить за границу. А медицинские халаты входят в число запрещенных на экспорт товаров в период пандемии коронавируса.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-центр СБУ.

«На таможенном посту «Ягодын» в Волынской области задержали грузовой автомобиль, который отправлялся в одну из стран Европейского союза. Во время осмотра было зафиксировано близко 40 тысяч медхалатов».

Как подчеркнули в СБУ, организатор, игнорируя запрет правительства, пытался вывезти медицинские халаты. В общем, задержанную партию халатов оценили в 42 тысячи евро.

«Против организатора открыто уголовное производство, начаты неотложные следственные действия».

Напомним, ранее мы писали, что СБУ опровергает ряд фейков о коронавирусе.