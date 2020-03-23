Самолет ВСУ Ил-76 доставил в аэропорт «Борисполь» из китайского города Гуанчжоу большую партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает сайт Президента Украины.

«Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.

Самолет с тестами на коронавирус прибыл в Украину / Фото: ОП, Facebook

Как отмечается, после завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать. Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины.

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Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, Госпогранслужбы и т.д.

Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

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«Закупка медицинских средств в Китае состоялось во исполнение договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. Процесс доставки координировали народные депутаты от партии «Слуга народа» и представители правительства», — указывается в сообщении.

Это лишь первая партия медицинского груза из Китая, отмечают в ОП. На этой неделе запланированы еще несколько рейсов.

Как сообщалось, 20 марта военный грузовой самолет Ил-76 вылетел в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусной болезнью.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru