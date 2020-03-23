Шмыгаль пока не видит необходимости вводить в Украине чрезвычайное положение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пока не видит необходимости вводить в Украине режим чрезвычайного положения для противодействия коронавирус.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"На данный момент нет необходимости во введении чрезвычайного положения в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда действительно есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса (в Украине — ред.) является довольно умеренным в отличие от многих стран Европы", — подчеркнул руководитель правительства.

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По его словам, в тех областях Украины, где фиксируется заражения коронавирусом, после подтверждения первого случая вводится режим чрезвычайной ситуации.

"И пока этих мер достаточно для того, чтобы эффективно управлять в тех регионах, где заболевание появилось, и ситуацию в стране в целом. О введении чрезвычайного положения… на этой неделе не похоже, что есть необходимость вводить чрезвычайное положение в Украине", — подчеркнул Шмыгаль.

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Как сообщал Укринформ, на сегодня режим чрезвычайной ситуации введен в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Кроме того, на внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС под председательством главы Львовской ОГА Максима Козицкого, которое состоялось вечером в понедельник. 23 марта, принято решение ввести на территории области чрезвычайной ситуации с 00:01 24 марта.

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По состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтверждено 73 случая заболевания коронавирус, три из них летальные.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с 18 марта по 3 апреля в Украине введут запрет железнодорожного, авиа- и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок, а также с 17 марта приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре.

С 18 марта по 3 апреля запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах на городских маршрутах.

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Кроме того, с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и тому подобное), в которых принимает участие более 10 человек.

С 12 марта до 3 апреля прекращено обучения в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта на заседании правительства поручил Министерству юстиции разработать законопроект о передаче полномочий управления страной от одного органа власти к другому на случай эпидемии. Этот документ должен предусмотреть механизм на полномочия Президента вводить чрезвычайное положение в случае невозможности собраться и работать Верховной Раде.

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23 марта руководство Верховной Рады провело рабочее совещание в режиме онлайн с руководителями парламентских фракций и групп. Во время нее большинство парламентских фракций выступили против возможного введения чрезвычайного положения в Украине.

По материалам: ukrinform.ru