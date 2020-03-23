Синоптики предупреждают о резком похолодании: прогноз погоды на 23 марта 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко 23 марта погода в Украине в основном будет прохладной, без осадков и только в западных областях ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Такая погода связана с приходом в Украину северного циклона Юрген.

На всей территории нашей страны будет облачно, но без осадков. В некоторых регионах страны возможны ночные морозы. Сильные порывы ветра со скоростью 12 метров в секунду будут наблюдаться по всей территории Украины. Средняя дневная температура опустится до 2 — 6 градусов тепла.

В западных районах Украины будет по-зимнему холодно. Там температура ночью опустится до -4…-6 градусов, возможны снег и гололедица. Днем воздух прогреется лишь до +4 градусов. В Карпатах и окрестностях будет падать мокрый снег. На севере Украины также будет прохладно, однако снега не будет.

На востоке страны и на Юге будет несколько теплее – днем до +4ºС — +5ºС. Но ночью также прогнозируют морозы до — 4 градусов, ночью возможен снег. Днем осадки не ожидаются.

В Киеве столбики термометров покажут от 2-4 градусов мороза ночью до 0 — +2 градуса днем. 23 марта в столице без осадков, погода будет солнечной , но ветреной.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 20 марта.