В Минздраве разъяснили, кто будет определять необходимость экспресс-теста на Covid-19

Врачи экстренной медицинской помощи не будут делать экспресс-тестов на коронавирус Covid-19 — необходимость такого тестирования будут определять врачи первичного звена.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 23 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

"Подчеркиваю, что экспресс-тесты будут проводиться в случае подозрения на коронавирус врачами, которые будут видеть эту необходимость. Вчера у нас появилась информация о том, что тестирование экспресс-тестами будет проводиться бригадами экстренной медицинской помощи. Так, оно будет ими проводится, но в исключительных случаях, когда они будут выезжать на оказание ургентной помощи больным. Экстренная медицинская помощь не должна и не будет использоваться по звонку для тестирования. Экстренная медицинская помощь функционирует для других целей, поэтому, пожалуйста, не злоупотребляйте звонками на экстренную медицинскую помощь ", — обратился Ляшко к соотечественникам.

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Он отметил, что сейчас прорабатывается вопрос создания дополнительных мобильных групп для помощи семейным врачам, к которым необходимо обращаться в случае возникновения проблем со здоровьем.

"Мы рассматриваем вопрос создания дополнительных мобильных групп, которыми будут подкреплены семейные врачи, оказывающие медицинскую помощь и они являются первыми, кто будет встречаться с больным Covid-19: сначала в телефонном режиме, затем принимается решение о выезде на дом для того, чтобы диагностировать коронавирусную болезнь, проводить тесты на коронавирусную болезнь, грипп А, В, на аденовирусную инфекцию, а после этого принимать определенные клинические решение о дальнейшей тактике ведения больного. В случае необходимости больного будут доставлять в стационар для госпитализации ", — сказал Ляшко.

Как сообщал Укринформ, в Украину этой ночью прибыла партия тестов на определение Coмid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в вирусологических лабораториях, а также экспресс-тесты для быстрого определения нового коронавируса у постели больного.

В Украине подтверждено 73 случая инфицирования, три из них летальные.

По материалам: ukrinform.ru