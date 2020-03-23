В Украину из ОАЭ еще можно вылететь рейсом 24 марта – МИД

Объединенные Арабские Эмираты 25 марта закрывают аэропорты для всех пассажирских авиарейсов, единственный доступный рейс в Украину — 24 марта.

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире — оперативно от МИД Украины" в Facebook.

"С 25 марта ОАЭ полностью закрывают свои аэропорты для всех пассажирских авиарейсов, включая транзитные. Решение, которое было принято в рамках реализации мер по сдерживанию распространения коронавируса Covid-19, вступит в силу через двое суток (25 марта) и будет действовать две недели", — говорится в сообщении.

В МИД рассказали, что на сайте авиакомпании МАУ, которая осуществляет рейсы из ОАЭ, доступны билеты на рейс 24 марта. Отмечается, что это единственный доступный рейс, которым можно выехать из ОАЭ в Украину.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что если гражданин путешествует через ОАЭ транзитом, он должен иметь билет в Украину до посадки на рейс в ОАЭ, транзит не должен превышать 24 часа.

Сообщается, что грузовые и аварийно-эвакуационные рейсы продолжат выполняться из аэропорта ОАЭ при условии соблюдения всех необходимых мер. В случае возобновления полетов, по данным МИД, будут предприняты дополнительные меры проверки и изоляции для обеспечения безопасности пассажиров, членов экипажа и персонала аэропорта.

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Как сообщал Укринформ, по данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 339710 человек, из них более 99 тысяч человек выздоровели, умерли 14704 человека.

В Украине подтверждены 73 случая инфицирования, три из них летальные.

По материалам: ukrinform.ru