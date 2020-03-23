<img class="aligncenter" title="В Украину вернулись уже более 72 тысяч граждан — МИД » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/8827951b69620815bb45072a448ecb41.jpg» alt=»В Украину вернулись уже более 72 тысяч граждан — МИД» width=»100%» />

В Украину, при содействии дипломатических учреждений, уже вернулись более 72 тысяч граждан.

Об этом сообщает МИД Украины.

"По состоянию на 21:00, 23.03.2020: 72 305 граждан уже вернулось в Украину при содействии дипломатических учреждений", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас 151 украинец находится на карантине, в частности: в Австралии — 2, в Бразилии — 16, во Вьетнаме — 8, в Катаре — 1, в Китае — 1, на Кубе — 1, в Молдове — 2, в Нидерландах — 1, в ОАЭ — 3, в Польше — 105, в Румынии — 1, в США — 2, в ФРГ — 7, в Черногории — 1.

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Также сообщается, что 21 украинец проходит лечение, в частности: в ФРГ — 5, в Доминиканской Республике — 4, в Омане — 3, в Польше — 2, в Италии — 2, Испании — 1, в ОАЭ — 2, на Сейшельских островах — 1, Нидерландах — 1.

"6 граждан Украины выздоровели: Япония — 4, Италия — 1, Польша — 1. 3 гражданки Украины за рубежом скончались", — сообщили в МИД Украины.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания, три из них летальные, один человек выздоровел.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru