Украинцев из Бразилии вывезет польская авиакомпания LOT – Дещица

Группа граждан Украины вернется домой из Бразилии транзитом через Варшаву благодаря договоренностям украинских дипломатов с МИД Польши и авиакомпанией LOT.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

“Уже решен вопрос, что 19 граждан Украины прилетят 25 марта из Рио-де-Жанейро в Варшаву польским самолетом. Мы договариваемся, чтобы в тот же день спецрейсом авиакомпании SkyUp они улетели в Киев”,- сообщил дипломат.

Он отметил, что сейчас правительство Польши совместно с авиакомпанией LOT проводит операцию “Полет домой” (LOTdodomu) с целью возвращения поляков на родину в связи с эпидемией коронавируса.

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По достигнутой договоренности, LOT также будет забирать украинских граждан из отдаленных точек планеты, куда осуществляют рейсы польские самолеты — если на борту будут свободные места. Речь идет о странах Латинской Америки, Южной Азии, Африки, куда не летают самолеты украинских авиалиний.

Дещица отметил, что этот вопрос будет решаться в сотрудничестве посольства Украины с посольствами Польши в таких странах.

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По данным польской стороны, в рамках акции LOTdodomu в Польшу уже вернулись свыше 20 тыс. человек, еще почти 50 тыс. изъявили такое желание. Спецрейсы осуществляются на коммерческой основе. Билеты из стран Европы стоят 400-800 злотых (2,6-5,2 тыс. грн), из отдаленных регионов мира — 1,2-2,4 тыс. злотых (7,8-15,6 тыс. грн).

По материалам: ukrinform.ru