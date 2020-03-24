«ДНР» не может защититься от коронавируса: в «республике» уже больше 60 госпитализированных

На оккупированной части Донецкой области за последние несколько дней были госпитализированы целых 46 человек. На этом фоне так называемая «глава Минздрава ДНР» Ольга Долгошапко заявила о том, что в «республике» наблюдается дефицит медицинских масок.

Об этой информации сообщила «Деловая Столица», сославшаяся на СМИ сепаратистов, передает «НБН».

«Недавно прибывшие в больницы люди будут проводить в стационаре 14 дней. Они будут проверены на наличие инфекции COVID-19. Еще около 45 людей в данный момент находятся на домашней самоизоляции», — сообщила Долгошапко.

После этого «министр» сообщила о том, что в «ДНР» наблюдается катастрофическая нехватка медицинских масок. Кроме того, в аптеках, по ее словам, тоже присутствует большой дефицит этих масок. Это является реальной проблемой для «ДНР», поскольку без масок распространение коронавируса может принять большие масштабы.

«Вопрос с масками, конечно, мы пытаемся решить. Они производятся», — подытожила Долгошапко.

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