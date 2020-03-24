Доставленных в регионы тестов хватит на 16 тысяч человек

Во все регионы Украины доставлены тесты, которых хватит для проведения диагностики на коронавирус у 16 000 человек.

Об этом на брифинге 24 марта сказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня во все регионы была доставлена ​​521 тест-система для проведения ПЦР-исследований на определение нового коронавируса человека. Этого хватит на диагностику по меньшей мере 16 000 человек. Все лабцентры МЗ сейчас обеспечены этими тест-системами. Постепенно также идет полная комплектация по необходимому количеству реагентов и другому количеству расходных материалов", — заявил Кузин.

Он отметил, что это позволит областным лабцентрам самостоятельно проводить соответствующие исследования, что снизит нагрузку на национальную референс-лабораторию.

Также Кузин сказал, что Центр общественного здоровья со своей стороны поддерживает налаживание производства отечественных тестов, и сообщил, что Украина уже зарегистрировала три производителя тест-систем.

"Со стороны ЦОЗ мы поддерживаем отечественного производителя, и, безусловно, мы поддерживаем также научно-исследовательские институты, которые предлагают свои научные разработки для повышения способности государства, в том числе по вопросам разработки диагностических тест-систем. Сейчас у нас есть информация, что три украинские компании уже разработали такие тест-системы, и они прошли соответствующую сертификацию на уровне государства", — сказал Кузин.

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Он добавил, что в данный момент еще неясно, каким будет соотношение отечественных тест-систем для определения Covid-19 и иностранных тестов.

Как сообщалось, по состоянию на утро 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных исхода, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Фото: ЦОС

По материалам: ukrinform.ru