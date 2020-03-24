Емец инициирует служебное расследование в отношении «Медзакупивли Украины»
Министр здравоохранения Украины Илья Емец поручил провести служебное расследование ситуации в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Такое поручение дано после публикации генерального директора МЗУ Арсена Жумадилова, в которой изложена информация о якобы блокировании процесса закупок товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом", — говорится в сообщении.
Во исполнение поручения создана соответствующая комиссия, а пресс-служба Минздрава обязательно будет информировать о результатах расследования.
Читайте также: Емец не собирается в отставку — Минздрав
Как сообщали СМИ, руководитель государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Илью Емца в том, что он хочет назначить на ГП "доверенное лицо".
Фото: Минздрав
По материалам: ukrinform.ru