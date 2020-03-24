Фейки о коронавирусе: СБУ разоблачила 38 дезинформаторов, некоторые из них работали на ФСБ

Служба безопасности Украины, начиная с прошлой недели, обнаружила 38 распространителей фейков о коронавирусе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В частности, сегодня в Днипре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который по заданию российской стороны публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении Covid-19 в Украине. Призывал он и к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины, соответствующие задачи поступали украинцу от "куратора" из Российской Федерации. Для нагнетания паники в обществе житель Днипра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеки, фиксировать работу спецтехники и работников правоохранительных органов. В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки ложных новостей", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди фейков, которые распространял пропагандист, обнаружено и видео о том, что в городском транспорте произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. Вчера СБУ опровергла его, как недостоверное. В ходе обыска по месту жительства фигуранта работники правоохранительных органов выявили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.

Напомним, что это не первый случай за последнее время, когда СБУ пресекает деятельность «киберактивистов», которые получают задание из страны-агрессора на дестабилизацию ситуации в Украине. Недавно подрывная деятельность одного из таких интернет-провокаторов была пресечена в Одессе.

СБУ в очередной раз призвала не доверять информации из непроверенных источников и не распространять её. Актуальные данные о текущей ситуации по распространению коронавируса есть на официальных страницах Министерства здравоохранения Украины и других государственных учреждений.

По материалам: ukrinform.ru