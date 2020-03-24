Институт НАНУ передал первые партии отечественных тест-систем

Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ уже передал первые партии отечественных тест-систем ЦОЗ и Житомирскому областному лабораторному центру.

Об этом в Facebook сообщил Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ.

"Первые изготовленные партии тест-систем для диагностики коронавируса Covid-19» (на 600 анализов) Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ НАНУ) уже передал для использования в Житомирском областном лабораторном центре Минздрава Украины и в Центр общественного здоровья Минздрава Украины в г. Киеве. Но в настоящее время НАН Украины получила с большой задержкой (вчера, 24.03.2020 года) только незначительное финансирование для работы по созданию и производству тест-систем. Президиум Академии ведет интенсивные переговоры с Кабинетом министров Украины относительно финансирования для производства следующих партий", — говорится в сообщении.

В Институте также объяснили ситуацию с отпуском за свой счет.

"Относительно ситуации с отпуском сотрудников за свой счет — она ​​типична для учреждений НАН Украины и никоим образом не связана с сегодняшней ситуацией с коронавирусом. Есть глобальное хроническое недофинансирование всех учреждений НАН Украины. Научные сотрудники имеют выбор — или работать неполную неделю, или подавать заявления на отпуск за свой счет на какой-то срок. На полную заработную плату бюджетного финансирования не хватает (особенно в начале года, когда еще не приносят дополнительные средства гранты и проекты, выигранные на национальных научных конкурсах)", — отметили в учреждении.

Также в институте отметили, что в этом году ситуация с финансированием НАН Украины "совсем затруднительная".

"Паспорт бюджетной программы "Поддержка развития приоритетных направлений научных исследований" с финансированием на 2020 год до сих пор правительством не подписан, соответственно эти запланированные средства учреждения НАН Украины использовать все еще не могут, а там в основном и находится заработная плата. Поэтому сотрудники всех учреждений НАН Украины , в том числе и ИМБГ НАНУ, вынуждены выходить из этой ситуации и уходить в отпуск за свой счет", — сообщили в институте.

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Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 13.00 24 марта зафиксированы 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru