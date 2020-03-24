МАУ совершит спецрейс Нью-Йорк — Киев 28 марта

Общество
Таисия Слепцова0
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МАУ совершит спецрейс Нью-Йорк - Киев 28 марта

Коммерческий спецрейс Нью-Йорк — Киев запланирован на 28 марта.

Об этом сообщает Посольство США в Украине в Twitter.

"Если вы еще в США, но хотите вернуться в Украину, бронируйте билеты на второй коммерческий спецрейс Нью-Йорк — Киев. Вылетает 28 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, в Украине приостановлены плановые авиарейсы и закрыта граница для пассажирских перевозок из-за угрозы распространения коронавируса.

В Украине при содействии дипломатических учреждений уже вернулись более 72 000 граждан.

По материалам: ukrinform.ru


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