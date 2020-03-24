Они будто бы тонут: как умирают больные, зараженные коронавирусом

В Европе главный удар страшной пандемии приняла на себя Италия. Именно в этой стране в данный момент больше всего зараженных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Итальянские медики от бессилия разводят руками, потому что количество заболевших растет с каждым часом.

По их словам, если начиналось все с 130 коек и 15 реанимационных, то сейчас их 800. Однако эти новые места способны лечить только тех, кто болен сегодня.

Но если болезнь продолжит распространяться такими же темпами, система здравоохранения Италии не выдержит такого удара.

По словам итальянских медиков, от вируса чаще всего умирают пожилые люди.

«Знаете, что самое тяжелое? Они умирают в сознании. Они умирают одни и умоляют позвонить детям и внукам, чтобы попрощаться. Это ставит нас в cтупор», — поделилась страшными наблюдениями врач Франческа Кортелларо из отделения реанимации одной миланской больницы.

Также Франческа описала, что чувствуют ее пациенты в последние минуты жизни.

«Когда наступает их час — они это знают. Они в сознании, они не в нарколепсии. Они как будто тонут, и у них есть время, чтобы это осознать», продолжила доктор.

Профессор Стефано Муттини отмечает, что вся эта обстановка сильно угнетает.

«У меня такое чувство, что я нахожусь посреди цунами, и как бы не боролся, не смогу его остановить. В настоящий момент я чувствую, что потерпел полное поражение, — заключил профессор».

Ранее сообщалось о том, что обнаружены новые, ранее неизвестные симптомы коронавируса.