По делу Майдана объявили подозрение еще одному следователю

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему старшему следователю Святошинского районного управления Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве в незаконном привлечении к уголовной ответственности активистов Майдана.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что 18 февраля 2014 года сотрудник правоохранительных органов незаконно, без каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках 3 граждан.

Нынче следователи ГБР готовят ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Сейчас он работает старшим следователем Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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Досудебное расследование продолжается. В рамках уголовного производства проверяется причастность к неправомерным действиям 166 следователей МВД Украины, 76 прокуроров и 94 судей, заявили в ГБР.

По материалам: ukrinform.ru