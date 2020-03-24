Полиция будет выборочно проверять на соблюдение карантина вернувшихся из-за границы

Участковые и патрульные полицейские приступают к массовому выборочному контролю условий

соблюдение карантина теми, кто вернулся в Украину из-за границы.

Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от

пограничников по десяткам тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о

14-дневном карантине путем самоизоляции (те, кто вернулся из-за границы — ред.).

Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому

выборочному контролю при соблюдении карантина ", — написал он.

Он отметил, что "от этого, без преувеличения, зависит будущее борьбы с

эпидемией коронавируса ".

"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи,

Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и

осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей ", —

сообщил Геращенко.

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Геращенко также поблагодарил пограничников, "ежедневно, первыми рискуют своим

здоровьем, оформляя подписку о карантине тысячам наших сограждан, которых

карантин застал далеко от Украины ", за их работу.

Он также рассказал в посте историю одной девушки, которая пыталась соврать о том,

что она не подписывала информированное добровольное соглашение о проведении противоэпидемических и или профилактических мероприятий по возвращении из-за границы в Украину (согласие на самоизоляцию на 14 дней — ред.).

Заместитель министра внутренних дел сообщил, что пограничники точно выполняют

приказ номер 2 главного санитарного врача Украины, заместителя министра охраны

здоровья Виктора Ляшко об обязательном предупреждении всех въезжающих в Украину об

обязательном карантине путем самоизоляции на 14 дней, и за нарушение этого

обязательства по статье 44-3 КУоАП предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч

гривень.

По материалам: ukrinform.ru