Полиция будет выборочно проверять на соблюдение карантина вернувшихся из-за границы
Участковые и патрульные полицейские приступают к массовому выборочному контролю условий
соблюдение карантина теми, кто вернулся в Украину из-за границы.
Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от
пограничников по десяткам тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о
14-дневном карантине путем самоизоляции (те, кто вернулся из-за границы — ред.).
Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому
выборочному контролю при соблюдении карантина ", — написал он.
Он отметил, что "от этого, без преувеличения, зависит будущее борьбы с
эпидемией коронавируса ".
"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи,
Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и
осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей ", —
сообщил Геращенко.
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Геращенко также поблагодарил пограничников, "ежедневно, первыми рискуют своим
здоровьем, оформляя подписку о карантине тысячам наших сограждан, которых
карантин застал далеко от Украины ", за их работу.
Он также рассказал в посте историю одной девушки, которая пыталась соврать о том,
что она не подписывала информированное добровольное соглашение о проведении противоэпидемических и или профилактических мероприятий по возвращении из-за границы в Украину (согласие на самоизоляцию на 14 дней — ред.).
Заместитель министра внутренних дел сообщил, что пограничники точно выполняют
приказ номер 2 главного санитарного врача Украины, заместителя министра охраны
здоровья Виктора Ляшко об обязательном предупреждении всех въезжающих в Украину об
обязательном карантине путем самоизоляции на 14 дней, и за нарушение этого
обязательства по статье 44-3 КУоАП предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч
гривень.
По материалам: ukrinform.ru