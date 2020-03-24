Прогноз погоды в Украине и Киеве на 24 марта 2020 года

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко 24 марта сохранится прохладная солнечная погода, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 24 марта 2020.
В Украине сохранится прохладная погода. Фото: 24tv.ua.

Солнце будет светить ярко, однако земля пока не будет прогреваться настолько, чтобы чувствовалась настоящая весна.

«В течение нескольких дней над Украиной царит антициклон Юрген. Именно из-за него конец марта в Украине холодный и снежный», —  написала Диденко в Facebook.

Осадки не предвидятся, за исключением восточных областей и Крыма, где днем возможен снег. Средняя дневная температура будет находиться в пределах 2 – 6 градусов с плюсом. Везде ветрено, скорость ветра 7 – 12 м/сек.

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Ночью по всей Украине будут морозными с температурой воздуха 7 – 4 градусов ниже нуля.

В Киеве столбики термометров будут находиться на отметке 2 — 4 градусов мороза ночью. Днем температура поднимется до 0 — +2 градуса. 24 марта в столице без осадков, погода будет солнечной , но ветреной.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 23 марта.


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