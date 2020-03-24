Прогноз погоды в Украине и Киеве на 24 марта 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко 24 марта сохранится прохладная солнечная погода, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Солнце будет светить ярко, однако земля пока не будет прогреваться настолько, чтобы чувствовалась настоящая весна.

«В течение нескольких дней над Украиной царит антициклон Юрген. Именно из-за него конец марта в Украине холодный и снежный», — написала Диденко в Facebook.

Осадки не предвидятся, за исключением восточных областей и Крыма, где днем возможен снег. Средняя дневная температура будет находиться в пределах 2 – 6 градусов с плюсом. Везде ветрено, скорость ветра 7 – 12 м/сек.

Ночью по всей Украине будут морозными с температурой воздуха 7 – 4 градусов ниже нуля.

В Киеве столбики термометров будут находиться на отметке 2 — 4 градусов мороза ночью. Днем температура поднимется до 0 — +2 градуса. 24 марта в столице без осадков, погода будет солнечной , но ветреной.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 23 марта.