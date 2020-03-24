В области уже доставляют 300 тысяч тестов на коронавирус — Премьер

Общество
Таисия Слепцова0
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В области уже доставляют 300 тысяч тестов на коронавирус - Премьер

Тесты и другой груз, прибывший 23 марта из Китая, уже доставляется в области.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня ночью из Китая прилетел первый самолет с большой партией тестов: 250 тысяч быстрых тестов, 50 тысяч высокоточных тестов. Есть целый груз и аппаратов, и масок, они сегодня были распределены по регионам, по ускоренной процедуре были растаможены и уже разъехались в области", — сказал Шмыгаль.

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Он добавил, что в больницы уже были доставлены 10 млн масок. Относительно обеспечения масками аптечных заведений, он напомнил, что правительство работает с производителями.

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"На сегодняшний день мы знаем, что за сутки производится 460 тысяч масок… В принципе, во многих аптеках они начали появляться, это закроет тот возникающий критический спрос", — сказал премьер.

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Впрочем, по его словам, в аптеках многих стран маски отсутствуют, "поскольку сейчас весь мир стоит в очереди к производителям, и очередь только ожидания несколько недель".

По состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания коронавирусом, три из них летальные и один человек выздоровел.

По материалам: ukrinform.ru


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