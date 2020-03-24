В Украине уже 97 случаев коронавируса — Минздрав

В Украине в настоящее время лабораторно подтверждено 97 случаев Covid-19.

Об этом на брифинге 24 марта заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

Об этом на брифинге 24 марта заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев. Из них 10 было в Киевской области и один — в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это люди, которые были в контакте со случаями предыдущими, которых было в Черновицкой области 25. Поэтому у нас динамика увеличивается, мы имеем 84 случая коронавирусной болезни, если оперировать данными предыдущих суток, а также плюс 13, — это уже 97 случаев на момент проведения нашего брифинга", — акцентировал Ляшко.

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Он добавил, что для уменьшения распространения болезни необходимо соблюдать требования карантина и призвал также соблюдать правила гигиены.

Ляшко отметил, что большинство людей в быту используют антисептик неправильно. Для эффективности необходимо нанести на руки не менее 2-3 мл антисептической жидкости — это не менее 5-6 распыливаний. При этом 20-30 секунд, в течение которых ладони остаются влажными — антисептическое средство действует на микроорганизмы на руках.

По материалам: ukrinform.ru