Война на Донбассе: 23 марта боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ
Как сообщили в утренней сводке штаба ООС, в течение вчерашнего дня пророссийские террористы продолжали активно вести огонь по украинским защитникам.
Об этом передает «НБН«.
Так, в понедельник враг 7 раз вел стрельбу по бойцам украинской армии. Для обстрелов использовали минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и иное стрелковое оружие.
Зведення станом на 07:00 24 березня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 23 березня збройні формування…
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Montag, 23. März 2020
Под огонь попали позиции ВСУ вблизи Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Новотошкивского (три раза) и Шумов.
Впоследствии обстрелов противника, двое украинских военных получили ранения.
Напомним, ранее мы сообщали, что на выходных боевики 13 раз стреляли по ВСУ.