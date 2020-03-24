Война на Донбассе: 23 марта боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ

Общество
Христина Качоровська0
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Как сообщили в утренней сводке штаба ООС, в течение вчерашнего дня пророссийские террористы продолжали активно вести огонь по украинским защитникам.

Война на Донбассе
Война на Донбассе. Фото — rbc.ua

Об этом передает «НБН«.

Так, в понедельник враг 7 раз вел стрельбу по бойцам украинской армии. Для обстрелов использовали минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и иное стрелковое оружие.

Зведення станом на 07:00 24 березня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 23 березня збройні формування…

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Montag, 23. März 2020

 

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Под огонь попали позиции ВСУ вблизи Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Новотошкивского (три раза) и Шумов.

Впоследствии обстрелов противника, двое украинских военных получили ранения.

Напомним, ранее мы сообщали, что на выходных боевики 13 раз стреляли по ВСУ.


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