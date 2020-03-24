Война на Донбассе: 23 марта боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ

Как сообщили в утренней сводке штаба ООС, в течение вчерашнего дня пророссийские террористы продолжали активно вести огонь по украинским защитникам.

Об этом передает «НБН«.

Так, в понедельник враг 7 раз вел стрельбу по бойцам украинской армии. Для обстрелов использовали минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и иное стрелковое оружие.

Под огонь попали позиции ВСУ вблизи Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Новотошкивского (три раза) и Шумов.

Впоследствии обстрелов противника, двое украинских военных получили ранения.

Напомним, ранее мы сообщали, что на выходных боевики 13 раз стреляли по ВСУ.