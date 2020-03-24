У депутата «Слуги народа» обнаружили коронавирус — он в больнице

Народный депутат партии "Слуга народа" Руслан Горбенко находится в больнице с левосторонним воспалением легких, у него обнаружен коронавирус.

Об этом сообщила его коллега по фракции Евгения Кравчук в Facebook.

"Сегодня у нашего коллеги, нардепа от «Слуги народа» Руслана Горбенко, выявлен коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Надо отметить Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в куршевелях. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована раньше", — написала она.

Кравчук отметила, что в этом случае сейчас ведется эпидемиологическое расследование.

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"Сейчас ясно, что симптомы у Руслана проявились только 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Рады, он еще не мог заразить коллег. Но круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался", — отметила она.

Кравчук заверила, что "фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя это будет делать сложнее".

"Пройдем тесты на вирус. Если нужно — кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже ограничили круг контактов к минимуму, все вопросы, которые возможно решить дистанционно — решаются именно так", — добавила депутат.

Как сообщал Укринформ, народный депутат Руслан Горбенко сегодня утром написал в Facebook, что находится в Александровской больнице, ранее сдал 2 теста один результат отрицательный, другой положительный. А сегодня сдал третий и ждет результат. По его словам, у него в среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу он приехал в больницу, настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких.

По состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19, составляет 339 710. Из них более 99 тысяч человек болели и выздоровели, а 14 704 умерли.

По материалам: ukrinform.ru