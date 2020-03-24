Укрпочта с 24 марта будет доставлять лекарства по всей стране
Укрпочта с 24 марта сможет доставлять лекарства в самые отдаленные уголки страны всем, кроме прочего — и уязвимым к болезням и коронавирусу людям.
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.
«Мы уже активно работаем с аптечными сетями, поставщиками, чтобы как можно быстрее наладить поставки и сделать их максимально доступным (в идеале с бесплатной доставкой) для людей в трудной ситуации. Список партнеров и информацию о том, где можно будет заказать препараты, мы будем публиковать завтра», — написал Смелянский.
Он уверен, что 65-тысячный коллектив Укрпочты достойно справится с этой задачей, а если не хватит ресурсов, то готов привлечь дополнительные кадры.
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Как сообщалось, с 12 марта в Украине на трехнедельный карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.
По материалам: ukrinform.ru