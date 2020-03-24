Заведения торговли должны ввести «точки социальной дистанции» — Шмыгаль

Открытые заведения торговли должны ввести так называемые "точки социальной дистанции" для соблюдения дистанции между покупателями в полтора метра.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы ввели в тех заведениях, которые открыты, необходимость для директоров и владельцев создать так называемые точки социальной дистанции. Это широко введено в странах Европы и мира — чтобы люди были на расстоянии полутора метров друг от друга", — сказал Шмыгаль, рассказывая о решении правительства на внеочередном заседании 23 марта.

Он добавил, что правительство приняло ряд решений для того, чтобы дать возможность украинцам быть дома и не рисковать своим здоровьем.

Как сообщал Укринформ, во время внеочередного заседания Кабмина Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить проекты решений для упрощения доступа к получению пенсий. Также Кабмин разрешил продавать лекарственные средства дистанционно.

По состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания коронавирусом, три из них летальные и один человек выздоровел.

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Ранее Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения коронавируса Covid-19.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с 18 марта до 3 апреля в Украине введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также с 17 марта приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре.

С 18 марта до 3 апреля запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и на автомобильном транспорте, в автобусах на городских маршрутах.

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Кроме того, с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и т. д.), в которых принимает участие более 10 человек.

С 12 марта до 3 апреля приостановленл обучение в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, профессионального предвысшего, высшего и последипломного образования.

По материалам: ukrinform.ru