Зеленский: “Выспимся после коронавируса” — наш девиз в последние недели

Общество
Таисия Слепцова0

Зеленский: “Выспимся после коронавируса” - наш девиз в последние недели

Органы государственной власти работают практически в круглосуточном режиме для обеспечения украинцев всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Наша задача номер один: обеспечить украинцев всем необходимым. Для этого все органы государственной власти работают фактически круглосуточно. Наш девиз последние недели: «Выспимся после коронавируса", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что центральная власть находится в постоянном контакте и тесно взаимодействует с властью на местах, знает потребности каждой области.

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Глава государства напомнил, что вчера разговаривал с руководителями всех регионов.

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"В такоо время мы все обязаны работать плечо к плечу. Каждый глава ОГА, председатель областного совета, мэр, местное самоуправление и региональный бизнес должны забыть о собственных амбициях, действовать совместно и соревноваться за жизнь и здоровье жителей региона, а не за баллы на местных выборах", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров, с 18 марта по 3 апреля в Украине введен запрет железнодорожного, авиа- и автобусного сообщения, междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также с 17 марта приостановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре.

С 18 марта по 3 апреля запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах на городских маршрутах.

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Кроме того, с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и т.д.), в которых принимает участие более 10 человек.

С 12 марта по 3 апреля приостановлена ​​учеба в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, профессионального предвысшего, высшего и последипломного образования.

Фото: пресс-служба Президента

По материалам: ukrinform.ru


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