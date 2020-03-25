«Новая почта» будет бесплатно доставлять помощь больницам, детдомам и военным

«Новая почта» расширяет свой социальный проект «Гуманитарная почта» и начинает бесплатно доставлять средства индивидуальной защиты и всё необходимое для борьбы с вирусом больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения.

Об этом сообщается на сайте компании.

«За последнюю неделю всё больше людей присоединилось к манифесту «Новой почты» и хочет вместе с нами помогать стране бороться с коронавирусом. Мы вместе с общественными организациями и благотворительными фондами будем бесплатно доставлять маски, респираторы, дезинфекторы и защитные костюмы тем, кто сейчас больше всего в этом нуждается», — отметил директор «Новая почта» Александр Бульба.

Участником проекта могут стать некоммерческие организации (волонтерские организации и благотворительные фонды), которые производят и/или распространяют бесплатно средства индивидуальной защиты среди медицинских работников и других определенных категорий.

Чтобы стать участником программы нужно заполнить анкету.

«Новая почта» оперативно рассмотрит анкеты и направит аккредитованным в программе участникам детальные инструкции по дальнейшей работе в программе.

Те, кто хочет помочь лично, может написать на почту: dopomoga@novaposhta.ua.

Как сообщалось, в рамках проекта «Гуманитарная почта Украины» «Новая почта» бесплатно доставляет грузы для волонтерских организаций. Программа запущена в августе 2014 года. Только за 2019 год в рамках проекта было доставлено свыше 1 тыс. тонн грузов. Сейчас компания сотрудничает со 116 волонтерскими организациями.

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"Новая почта" бесплатно будет сохранять посылки клиентов с 18 марта 2020 года и до конца карантина.

Также, с 20 марта "Новая почта" в сотрудничестве с интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ начали тестирование услуги по безопасной доставке продуктов питания. Для заказа доступны три набора товаров стоимостью 408, 510 и 714 гривень. Стоимость доставки составит 60-75 грн.

По материалам: ukrinform.ru