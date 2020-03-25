Украину надо спасать: Комаровский дал важные рекомендации Президенту и украинцам

Украину не обошла стороной пандемия. В нашей стране также началось массовое распространение смертельного вируса, и уже на утро 25 марта известно о 113 зараженных.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на u-news.com.ua.

Каждый день мы слышим о десятках новых больных, и их число стремительно растет. Что же еще нужно предпринять, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции?

Известный врач Евгений Комаровский высказал свое мнение по происходящему президенту Украины и обратился ко всем украинцам.

В интервью журналистке Алесе Бацман Комаровский заявил о необходимости проведения обследования всех умерших, и призвал главу государства сформировать четкие месседжи для населения.

«Первое, что нужно сейчас сделать, немедленно обследовать всех умерших. Второе – на месте президента я бы лично сформировал четкие информационные месседжи для населения, в число которых вошли бы месседжи, противоречащие всему тому, что учили каждый день: если болен – сиди, не выходи из дома», – сказал врач.

Также Комаровский посоветовал всем украинцам заняться самообразованием. По словам врача, повода для паники еще нет, зато у 99% заразившихся есть все шансы успешно справиться с «заразой».

Ранее сообщалось о том, что дефолт отменяется, МВФ не оставит Украину без денег.