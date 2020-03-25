В Винницкой области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Такой информацией поделился глава Винницкой ОГА Владислав Скальский во время пресс-конференции.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — delo.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

По данным Скальского, состоянием на 14:00 25 марта в области было 27 подозрений на коронавирус: 23 теста показали отрицательный результат, а вот один из них оказался положительным. Ещё три теста продолжают проверять.

Известно то, что коронавирус диагностировали у женщины. Но вот её возраст, место проживания, состояние и где она могла подхватить вирус чиновник уточнять не стал.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве зафиксировали три новых случая заражения коронавируса.


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