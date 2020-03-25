В Украине отмечают День СБУ

В Украине 25 марта отмечается День Службы безопасности Украины.

Он введен согласно Указу Президента от 22 марта 2001 года, учитывая заслуги СБУ в деле защиты государственного суверенитета Украины, конституционного строя, территориальной целостности, законных интересов государства, а также в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.

После провозглашения 24 августа 1991 года независимости Украины сразу возник вопрос о ликвидации в республике советской системы органов государственной безопасности и создании новых государственных институтов, призванных защитить её суверенитет и решать другие задачи в сфере обеспечения национальной безопасности. Была создана комиссия по разработке Концепции органов государственной безопасности Украины.

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Учитывая её наработки, а также работу Комиссии Верховной Рады по реорганизации органов государственной безопасности, 20 сентября 1991 года парламент принял постановление «О создании Службы национальной безопасности Украины» (СНБ Украины). Тогда было назначено руководство Службы и её основных структурных подразделений, в течение сентября 1991 года — февраля 1992 года был разработан и утвержден штат подразделений центрального аппарата Службы, региональных органов, органов военной контрразведки и Института подготовки кадров СНБ Украины. Далее началось комплектование их личного состава, который принёс присягу на верность ураинскому народу.

А 25 марта 1992 года Верховная Рада приняла Закон «О Службе безопасности Украины».

По материалам: ukrinform.ru