В Украине зафиксировали коронавирус в 13 областях: всего 113 случаев

В Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни Covid-19 в 13 областях и городе Киеве.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 25 марта, на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом Covid-19 в 13 областях и г. Киеве", — говорится в сообщении.

В частности, в Черновицкой области выявлено 38 случаев Covid-19 (1 человек умер), в Киеве — 31 случай, в Киевской области — 22, Ивано-Франковской — 5 (1 человек умер), Тернопольской — 4, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской — по 2, Житомирской — 2 (1 человек умер), в Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях — по одному больному.

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Выписан после лечения один человек — в Черновицкой области.

Как сообщал Укринформ, по данным Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зафиксировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, из них 18 907 летальных, 109144 человека выздоровели.

Фото: АА.

По материалам: ukrinform.ru