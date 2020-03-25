ВОЗ заявляет, что карантин не отменяет плановые прививки

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что карантин не отменяет рутинной (плановой) вакцинации, в частности от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на соответствующие рекомендации ВОЗ.

"Как отмечают в ВОЗ, карантин не отменяет рутинной вакцинации. В приоритете — первичные вакцинальные комплексы: это вакцинация от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка, особенно среди детей первого года жизни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно рекомендациям ВОЗ, любые прерывания рутинной (плановой — в соответствии с национальным календарем прививок) иммунизации, даже на короткий период, приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций или росту количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации. Это будет дополнительной нагрузкой на системы здравоохранения в странах, которые уже и так перегружены из-за пандемии Covid-19.

В Минздраве отмечают также, что национальное законодательство не меняет процессы рутинной вакцинации. Согласно новым изменениям в национальном календаре прививок, во время карантинных мероприятий не запрещены профилактические вакцинации.

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Минздрав сообщает также, что новорожденных в родильных домах необходимо вакцинировать в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

"Продолжается иммунизация рекомендованными вакцинами, среди лиц из групп риска: вакцинация по состоянию здоровья, в частности от сезонного гриппа. Эта иммунизация не относится к рутинной по возрасту, и вакцины не закупают за средства государственного бюджета. Поэтому следует использовать доступные в регионе вакцины или закупать вакцины за счет местных бюджетов или других источников, не запрещенных законодательством", — добавляют в министерстве.

В то же время отмечают, что на период карантина рутинную вакцинацию людей с признаками ОРВИ не осуществлять до момента выздоровления. Рутинную вакцинацию людей, находившихся на самоизоляции из-за Covid-19 и контактных лиц, необходимо осуществлять после окончания периода самоизоляции при отсутствии симптомов респираторной инфекции.

Как отмечают специалисты, вакцинировать людей, у которых был лабораторно подтвержденный случай Covid-19, можно после выздоровления (в соответствии с принятым определением).

Эти рекомендации могут быть изменены в зависимости от развития ситуации с Covid-19.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

25 марта по всей Украине введена чрезвычайнаяситуация. Карантин продлен до 24 апреля.

В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По материалам: ukrinform.ru