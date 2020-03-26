Еще трое людей излечились от коронавируса на Буковине — председатель ОГА

Общество
Таисия Слепцова0
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<img class="aligncenter" title="Еще трое людей излечились от коронавируса на Буковине — председатель ОГА » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/2c856c82bb97189d64923ded0dc86f99.jpg» alt=»Еще трое людей излечились от коронавируса на Буковине — председатель ОГА» width=»100%» />

Еще три человека, среди которых один ребенок, вылечились от коронавируса на Буковине.

Об этом во время прямого включения в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Сегодня по результатам проведенных лабораторных анализов мы имеем подтвержденный факт выздоровления еще трех человек, которые болели коронавирусной инфекцией и лечились в нашей больнице", — сказал Осачук.

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Он сообщил, что среди трех выздоровевших человек, есть один ребенок, которого уже сегодня выписали. Других двух взрослых планируют выписать из больницы завтра, 27 марта.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки были зафиксированы 43 новых случая.

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Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru


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