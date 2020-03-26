Медийщики призывают Минфин не допустить “культурного дефолта”

Независимый медийный совет считает, что намерение власти урезать финансирование культуры во времена кризиса чрезвычайно опасно и обернется стратегически значительно большими потерями для государства.

Об этом говорится в заявлении НМС.

"Считаем, что такой подход с урезанием финансирования культуры во времена кризиса чрезвычайно опасен, а тактическое решение в пользу экономии бюджетных средств обернется стратегически значительно большими потерями для государства. Культурная сфера отвечает за наше развитие, эмоции, мечты, идеи. Именно культурный продукт во времена кризиса позволяет его пережить, переосмыслить себя и получить вдохновение для создания чего-то нового, в том числе и того, что будет выводить экономику из кризиса, создавая добавленную стоимость. А идея, дизайн, стиль, вкус, традиции, историческая преемственность являются неотъемлемым спутником новых технологий и механизмов", — подчеркнули в Независимом медийном совете.

Авторы заявления также напомнили, что «кроме невидимого микроскопического врага — коронавируса», Украина имеет не менее опасного и вполне видимого врага — Российскую Федерацию, которая не первый год работает с единственной целью — уничтожить национальную идентичность украинцев и превратить Украину в марионеточное государство.

Как отметили в НМС, они осознают, что в условиях пандемии и экономического кризиса пересмотр бюджета неизбежен, однако призывают власть уйти от механического "сбалансирования" бюджета и учитывать не только тактически сэкономленные гривни, но и последствия и потери, к которым эта "экономия" приведет. «А это потерянные рабочие места, проваленные проекты, разорванные связи и отсутствие национального культурного продукта, в котором так нуждается страна во время войны и пандемии», — отмечается в заявлении.

Независимый медийный совет призывает Министерство финансов провести многосторонние консультации с представителями профильного комитета Верховной Рады, Министерства культуры, молодежи и спорта и подведомственных агентств, а также с представителями креативных индустрий для поиска оптимального выхода из этого кризиса и недопущения культурного дефолта.

Как сообщалось, 25 марта Комитет ВР гуманитарной и информационной политики обнародовал заявление о возможных существенных урезаниях бюджета Министерства культуры, молодежи и спорта.

Так, по информации комитета, Министерство финансов готовит поправки к бюджету, которые предусматривают урезание расходов на 7 миллиардов гривень, то есть половину годового бюджета Министерства культуры. Из них Госкино — на 750 млн грн, Украинский культурный фонд — 500 млн грн, Институт книги — 150 млн грн, туризм — 240 млн грн, проекты информполитики — 500 млн грн.

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В комитете заявили, что такой шаг будет означать "фактически смерть для всей креативной индустрии", ведь речь идет о фактической ликвидации деятельности Госкино, Украинского культурного фонда, Института книги, программы "сшивания страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и т.п.

По материалам: ukrinform.ru