На сайте президента появилась петиция с просьбой вернуть Ульяну Супрун на должность главы МОЗ Украины

Петиция появилась на сайте главы государства 23 марта, но уже сумела набрать более 10 000 подписей.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.

В разделе петиций можно увидеть просьбу о возвращении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения Украины.

Автор петиции стала некая Лосик Елена Владимировна. Свою просьбу она аргументировала так:

«В то время, когда Украина оказалась на пороге эпидемии коронавируса, мы нуждаемся, чтобы во главе МОЗ был настоящий профессионал. Такой, как экс-министр Ульяна Супрун».

Автор добавила, что если бы новый Кабмин не стал «глушить» инициативы Супрун, то наша медицина могла бы быть сейчас в гораздо лучшем положении:

«К сожалению, это время мы потеряли… Но сейчас, когда мы оказались перед опасным вызовом, мы должны требовать от власти вернуть Ульяну Супрун в МОЗ».

На данный момент петиция собрала 10 619 подписей.

Напомним, ранее мы писали, что Супрун обвинила телеканал «1+1» и Олега Ляшко в распространении фейков.