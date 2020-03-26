<img class="aligncenter" title=""Новая почта" запустила бесконтактную доставку курьером » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/5e5a07e9324e02d0b71020982520dc30.jpg» alt=»"Новая почта" запустила бесконтактную доставку курьером» width=»100%» />

С 25 марта "Новая почта" ввела для своих клиентов новую услугу — бесконтактную доставку курьером.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня главное для собственной безопасности — это бесконт. Для "Новой почты" сейчас безопасность — самое важное. Мы уже создали безопасное пространство доставки и идем еще дальше. С 25 марта ввели новую услугу — бесконтактной доставки курьером", — говорится в сообщении.

В "Новой почте" объяснили, что услуга будет действовать при условии предоплаты заказа.

"В случае если отправка оплачена: курьер оставляет посылку на коврике или в другом удобном для клиента месте; звонит клиенту в дверь и отходит на безопасное расстояние (не менее 1,5 м); ждет, пока клиент заберет свою отправку", — разъяснили в компании.

Если отправка не оплачена, курьер будет предлагать клиенту оплатить товар через мобильное приложение, банковской картой или подготовить наличные без остатка. После этого — действует по той же схеме, что и при предварительной оплате.

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После доставки каждой отправки курьер обрабатывает руки и телефоны антисептиком.

В пресс-службе напомнили, что все отделения и курьеры «Новой почты» обеспечены дезинфекторами, защитными масками и перчатками. Дезинфицируются даже шариковые ручки, которые используются в отделениях. Кроме того, к каждому оператору допускается по одному человеку, чтобы не создавать толпы.

Сотрудники компании имеют медицинскую страховку и в любой момент могут обратиться к врачу. Также перед началом работы они проходят первичный осмотр и не допускаются к работе при повышении температуры или плохом самочувствии.

Как сообщал Укринформ, "Новая почта" создает 2 тыс. новых рабочих мест, чтобы обеспечить выполнение заказов.

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Компания бесплатно будет хранить посылки клиентов с 18 марта 2020 года и до конца карантина.

По материалам: ukrinform.ru