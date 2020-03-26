Офис генпрокурора Украины готовит задержание Татьяны Чорновол и Владимира Парасюка — Березовец

Общество
Христина Качоровська0
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По данным политолога Тараса Березовца, уже сегодня, 26 марта, в Офисе генерального прокурора могут выдать указ о задержании бывших нардепов.

Чорновол и Парасюк
Чорновол и Парасюк. Фото — vgolos.com.ua

Об этом Березовец сообщил у себя в Telegram, пишет «НБН«.

«ОГП готовит сегодня задержание Татьяны Чорновол и Владимира Парасюка за «преступления» во время Революции Достоинства.

Чорновол обвиняют в поджоге офиса «Партии регионов», а Парасюка — в эскалации конфликта на Майдане 21 февраля 2014 года».

Напомним, ранее Березовец заявил, что суд США прислал повестку Александру Дубинскому.


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