Президента и правительство призывают не допустить сокращения финансирования культуры

Председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной культуры Александр Ткаченко инициировал публичное обращение представителей креативных индустрий к правительству и Президенту с призывом не допустить сокращения бюджета на развитие сферы культуры.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

«Убежден, что в ситуации, когда такие решения принимаются тайно, без привлечения к обсуждению депутатов и комитета в целом, только публичность и поддержка представителей индустрии может уберечь украинскую культуру и всю нашу нацию от драматических последствий. Без всего, что сфера культуры создала за последние годы — Украина не имеет будущего», — сказал Ткаченко.

Он также уточнил, что список подписантов этого обращения постоянно обновляется. По состоянию на 17:50 собраны уже 59 подписей. Среди подписантов — генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, главный редактор «Видавництва Старого Лева» Марьяна Савка, певец Олег Михайлюта (группа «ТНМК»), актеры Ольга Сумская, Юрий Горбунов и Ирма Витовская.

Как сообщал Укринформ, Министерство финансов разрабатывает изменения в государственный бюджет-2020 для направления средств на противодействие коронавирусу из других неприоритетных государственных программ.

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Накануне Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики призвал Министерство финансов не сокращать финансирование деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта до проведения политических консультаций. По информации парламентариев, Минфин будет предлагать, в частности, урезать финансирование Госкино (750 млн грн), Украинского культурного фонда (500 млн грн), Института книги (150 млн грн), туризма (240 млн грн), а также расходы на программу «сшивания страны», реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программ информполитики — на сумму свыше 500 млн грн.

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Правительство 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.

По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы.

По материалам: ukrinform.ru