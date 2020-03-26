Российский истребитель Су-27 упал в Черное море возле берегов аннексированного Крыма

Инцидент случился в среду, 25 марта, приблизительно в 20:10 часов. Истребитель, который базируется на захваченном аэродроме «Бальбек» в Крыму, совершал плановый полет.

Российский истребитель Су-27, вечером 25 марта, во время планового полета исчез из радаров: предполагается, что самолет мог упасть в Черное море.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

Как поведали в Минобороны РФ, истребитель проводил плановый полет над Черным морем:

«25 марта в 20:10 истребитель Су-27 исчез из радаров. В этот момент он находился в акватории Черного моря, за 50 км от Феодосии. В 20:11 был отмечен сигнал аварийного радиомаяка в этом же районе».

Учитывая эти факты, в минобороны РФ предполагают, что истребитель мог упасть в море. Сейчас на месте предполагаемой авиакатастрофы ищут пилота:

«Для поиска и спасения летчика, на место радиомаяка оперативно отправили поисково-спасательную службу. Поиск пилота усложняется из-за плохих метеорологических условий».

Напомним, ранее мы писали, что в РФ потерпел крушение истребитель пятого поколения.