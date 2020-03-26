СБУ блокировала производство поддельных лекарств, на которых ежегодно «наваривали» миллионы
Служба безопасности Украины блокировала масштабное изготовление и реализацию по всей стране контрафактных лекарств.
Об этом говорится в сообщении СБУ
«По данным предварительного следствия, противоправную схему наладили несколько жителей Харькова, а также один из частных столичных дистрибьюторов лекарственных средств», — говорится в сообщении.
СБУ блокировала масштабное изготовление контрафактных лекарств / Фото: СБУ
Установлено, что с 2016 года дельцы организовали кустарное производство препаратов, применяемых для лечения пациентов с заболеваниями эндокринной системы, обезболивающих средств. Производственный цех они обустроили в арендованном помещении в промышленной зоне Харькова. Сбывали фальсификат под видом продукции известных отечественных производителей фармпрепаратов через интернет и аптечные сети.
По предварительным подсчетам, ежегодно дельцы реализовывали подделки в среднем на 15 млн гривень.
Трех фигурантов дела, в том числе и представителя фирмы-дистрибьютора правоохранители задержали в Киеве и Харькове.
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Во время следственных действий правоохранители изъяли сырье, контрафактную продукцию, оборудование, документы и носители информации, содержащие данные о сделках злоумышленников.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) УК, задержанным объявлено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По материалам: ukrinform.ru