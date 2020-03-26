СБУ блокировала производство поддельных лекарств, на которых ежегодно «наваривали» миллионы

Общество
Таисия Слепцова0
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СБУ блокировала производство поддельных лекарств, на которых ежегодно "наваривали" миллионы

Служба безопасности Украины блокировала масштабное изготовление и реализацию по всей стране контрафактных лекарств.

Об этом говорится в сообщении СБУ

«По данным предварительного следствия, противоправную схему наладили несколько жителей Харькова, а также один из частных столичных дистрибьюторов лекарственных средств», — говорится в сообщении.

СБУ блокировала производство поддельных лекарств, на которых ежегодно "наваривали" миллионы

СБУ блокировала масштабное изготовление контрафактных лекарств / Фото: СБУ

СБУ блокировала производство поддельных лекарств, на которых ежегодно "наваривали" миллионы

СБУ блокировала производство поддельных лекарств, на которых ежегодно "наваривали" миллионы

СБУ блокировала производство поддельных лекарств, на которых ежегодно "наваривали" миллионы

Установлено, что с 2016 года дельцы организовали кустарное производство препаратов, применяемых для лечения пациентов с заболеваниями эндокринной системы, обезболивающих средств. Производственный цех они обустроили в арендованном помещении в промышленной зоне Харькова. Сбывали фальсификат под видом продукции известных отечественных производителей фармпрепаратов через интернет и аптечные сети.

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По предварительным подсчетам, ежегодно дельцы реализовывали подделки в среднем на 15 млн гривень.

Трех фигурантов дела, в том числе и представителя фирмы-дистрибьютора правоохранители задержали в Киеве и Харькове.

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Во время следственных действий правоохранители изъяли сырье, контрафактную продукцию, оборудование, документы и носители информации, содержащие данные о сделках злоумышленников.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) УК, задержанным объявлено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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По материалам: ukrinform.ru


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