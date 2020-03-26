Суд избирает меру пресечения Кожаре

Общество
Таисия Слепцова0
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Суд избирает меру пресечения Кожаре

Шевченковский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В зале суда присутствует сам Кожара, его адвокаты и представители обвинения.

Судья по делу – Андрей Трубников.

На присутствующих в зале надеты медицинские маски.

Отводов в начале заседания никто не объявил.

Также в начале заседания адвокат Кожары заявил ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Кожара поддержал это ходатайство.

"Суд постановил провести судебное заседание в закрытом режиме только во время допроса свидетелей, обвиняемого, которые будет давать объяснения, и тех доказательств, которые сторона защиты пожелает открыть суду в части тех охраняемых (данных по — ред.) своего подзащитного, которые считает необходимым , а именно — врачебную тайну и тайну личной жизни", — отметил Трубников.

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Судья уточнил, что все остальное, а именно — доклад прокурора, объяснения, которые будут предоставлены стороной обвинения, и решение суда будет в открытом режиме, в том числе и с трансляцией.

Кожаре будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

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Как сообщалось, 21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, что в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

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По информации прокуратуры Киевской области, досудебное расследование установило, что 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

По материалам: ukrinform.ru


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