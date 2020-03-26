Суд избирает меру пресечения Кожаре

Шевченковский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В зале суда присутствует сам Кожара, его адвокаты и представители обвинения.

Судья по делу – Андрей Трубников.

На присутствующих в зале надеты медицинские маски.

Отводов в начале заседания никто не объявил.

Также в начале заседания адвокат Кожары заявил ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Кожара поддержал это ходатайство.

"Суд постановил провести судебное заседание в закрытом режиме только во время допроса свидетелей, обвиняемого, которые будет давать объяснения, и тех доказательств, которые сторона защиты пожелает открыть суду в части тех охраняемых (данных по — ред.) своего подзащитного, которые считает необходимым , а именно — врачебную тайну и тайну личной жизни", — отметил Трубников.

Судья уточнил, что все остальное, а именно — доклад прокурора, объяснения, которые будут предоставлены стороной обвинения, и решение суда будет в открытом режиме, в том числе и с трансляцией.

Кожаре будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

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Как сообщалось, 21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, что в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, досудебное расследование установило, что 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

По материалам: ukrinform.ru