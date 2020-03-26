В Чернигове выявлен первый случай COVID-19

О первом заболевшем в регионе поведал глава Черниговской Облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

В ещё одной украинской области выявили первый случай заражения коронавирусом: на сей раз болезнь в Черниговской области.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Ракурс«.

Как сообщил Андрей Прокопенко, первым заболевшим в области стал 69-летний мужчина. 24 марта его привезли в больницу с признаками вирусной пневмонии, а сегодня экспресс-тест показал, что пациент болеет коронавирусом:

«Мужчина начал лечится с 16 марта, под присмотром семейного врача. Ему 69 лет и он имеет ещё сопутствующие заболевания. Сейчас пациент размещен в отдельном боксе инфекционного отделения и пребывает под постоянным присмотром врачей», — поведала главврач больницы Татьяна Стовба.

Как известно, для окончательного подтверждения коронавируса нужно проводить ещё тест ПЦР.

Сейчас ищут людей, которые контактировали с заболевшим, чтобы они самоизолировались на 14 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве уже 40 заболевших коронавирусом.