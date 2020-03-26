В Украине в этом году отменили ГИА в 4 и 9 классах

Государственную итоговую аттестацию в 4 и 9 классах в 2020 году не будут проводить из-за карантинных мероприятий.

Об этом на брифинге 26 марта сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сообщаю о том, что государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 класса будет отменена", — сказала Мандзий.

Также она напомнила, что все сотрудники учебных заведений на период карантина должны получать гарантированную среднюю заработную плату. О чем Министерство образования и науки довело к сведению руководителей областных департаментов образования и науки.

В частности, на сайте МОН обнародованы соответствующие документы по организации учебного процесса и оплаты труда педагогов.

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Как сообщалось, 25 марта, правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продолжило карантин до 24 апреля.

По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы

По материалам: ukrinform.ru