Война на Донбассе: за прошедшие сутки боевики ОРДЛО 9 раз нарушили режим тишины

Российские наемники продолжают активно нарушать все договоренности и обстреливают позиции ВСУ.

Так, согласно утренней сводке от штаба ООС, за 25 марта на Донбассе было совершено девять вражеских обстрелов.

Об этом передает «НБН«.

Применив запрещенное Минскими соглашениями оружие, а именно минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и др. оружие, враг обстрелял позиции ВСУ возле:

Авдеевки (два раза), Водяного, Красногоровки, Песок, Новолуганского (два раза), Орехового, Крымского.

К счастью, после обстрелов противника, никто из украинских защитников не пострадал.

Также, в пресс-центре уведомляют, что среди военных на Донбассе нет случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 24 марта.