Война на Донбассе: за прошедшие сутки боевики ОРДЛО 9 раз нарушили режим тишины
Российские наемники продолжают активно нарушать все договоренности и обстреливают позиции ВСУ.
Так, согласно утренней сводке от штаба ООС, за 25 марта на Донбассе было совершено девять вражеских обстрелов.
Об этом передает «НБН«.
Применив запрещенное Минскими соглашениями оружие, а именно минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и др. оружие, враг обстрелял позиции ВСУ возле:
Авдеевки (два раза), Водяного, Красногоровки, Песок, Новолуганского (два раза), Орехового, Крымского.
Зведення станом на 07:00 26 березня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 25 березня збройні формування…
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 25. März 2020
К счастью, после обстрелов противника, никто из украинских защитников не пострадал.
Также, в пресс-центре уведомляют, что среди военных на Донбассе нет случаев заболевания коронавирусом.
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 24 марта.