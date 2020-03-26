Война на Донбассе: за прошедшие сутки боевики ОРДЛО 9 раз нарушили режим тишины

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Российские наемники продолжают активно нарушать все договоренности и обстреливают позиции ВСУ.

Война на Донбассе
Война на Донбассе. Фото — zik.ua

Так, согласно утренней сводке от штаба ООС, за 25 марта на Донбассе было совершено девять вражеских обстрелов.

Об этом передает «НБН«.

Применив запрещенное Минскими соглашениями оружие, а именно минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и др. оружие, враг обстрелял позиции ВСУ возле:

Авдеевки (два раза), Водяного, Красногоровки, Песок, Новолуганского (два раза), Орехового, Крымского.

Зведення станом на 07:00 26 березня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 25 березня збройні формування…

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 25. März 2020

 

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К счастью, после обстрелов противника, никто из украинских защитников не пострадал.

Также, в пресс-центре уведомляют, что среди военных на Донбассе нет случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 24 марта.


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