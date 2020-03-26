Убийство 3-летнего сына депутата: прокуратура объявила еще два подозрения

Прокуратура сообщила о подозрении еще двум лицам в причастности к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Соответствующая информация обнародована на сайте Офиса генпрокурора, передает Укринформ.

"Сообщено о подозрении еще двум лицам, которые могут быть причастны к нападению на семью депутата Киевского облсовета и убийству его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года", — говорится в сообщении.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные-розыскные действия.

В ведомстве напомнили, что в январе этого года ОГП изменил подследственность и группу прокуроров в данном уголовном производстве. Сейчас пяти лицам сообщено о подозрении.

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Как сообщалось, вечером 1 декабря в Киеве в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем автомобиля находился депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, член фракции "Солидарность" и член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

В понедельник, 2 декабря, столичные полицейские задержали двух мужчин по подозрению в убийстве трехлетнего Саши Соболева, которым впоследствии сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) УКУ. Подозреваемыми являются добровольцы Андрей Лаврега и Алексей Семенов.

4 декабря суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и Лавреге, и Семенову.

Ранее СМИ сообщали, что депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал фамилии нескольких лиц, от которых он требует пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не причастны к угрозам и покушению на него. Среди этих людей — экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков и его экс-заместитель Артур Емельянов, а также экс-нардеп Александр Грановский.

Позже мать погибшего мальчика Инна Соболева написала, что не считает Грановского причастным к убийству ее сына.

13 января Офис генпрокурора поручил расследовать дело о покушении на семью депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, Главному следственному управлению Национальной полиции.

По материалам: ukrinform.ru