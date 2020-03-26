Украинцев эвакуируют спецрейсом из Нью-Йорка

354 украинца находятся на борту спецрейса из Нью-Йорка.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Тwitter.

"Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк — Киев вылетел в соответствии с расписанием. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах", — говорится в сообщении.

Спецрейс @fly_uia по маршруту Нью-Йорк — #Киев вылетел согласно расписанию.

Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажира. pic.twitter.com/IR5rdVr7Px

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020

Как сообщалось, согласно данным МИД, после прекращения авиасообщения 17 марта более 23 тысяч граждан Украины уже вернулись домой, еще столько же нужно эвакуировать.

25 марта, правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продолжило карантин до 24 апреля.

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По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы.

По материалам: ukrinform.ru