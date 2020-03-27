Более 270 украинцев вылетели спецрейсом из Канады

В четверг вечером 274 украинца вылетели специальным рейсом из канадского Торонто в Киев.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Канаде.

“Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто в Киев. Желаем им счастливого пути и напоминаем об обязательной самоизоляцию в течение 14 дней после путешествия", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, уже 94 356 граждан Украины вернулись на родину благодаря содействию дипломатических учреждений.

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25 марта, правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru