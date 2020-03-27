Дело Шеремета: конвой не привез Антоненко – суд перенесли
Судебное заседание в отношении подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко ("Риффмастера") перенесли на 2 апреля.
Об этом сообщается на странице Facebook-сообщества Free Riff.
"Суд по господину Антоненко перенесли на 2.04 10:30. Причина: конвой не привез господина Антоненко, а изолятор временного содержания (подразделение полиции) отказал следственному судье (!) в организации видеоконференции, мотивируя это отсутствием письменного документа с мокрой печатью", — говорится в сообщении.
В комментарии Укринформу адвокат Антоненко Станислав Кулик уточнил, что это заседание касалось рассмотрения ходатайства защиты об изменении меры пресечения Антоненко.
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Как сообщалось, 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает пять человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.
13 декабря Печерский райсуд избрал меру пресечения Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко — в виде содержания под стражей без определения залога.
23 декабря Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда в отношении Антоненко. Также Апелляционный суд Киева оставил под стражей и Юлию Кузьменко.
Пятого февраля Печерский суд оставил Антоненко под стражей до третьего апреля.
По материалам: ukrinform.ru